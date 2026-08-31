新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）宣布委任新加坡工商联合总会（Singapore Business Federation）会长兼星纶控股（Sing Lun Holdings）总裁李坚辉为董事。

企发局星期一（8月31日）发布消息时说，这项委任将在2026年9月1日生效。

企发局同时也表示感谢将卸下企发局董事职位的太平船务公司（Pacific International Lines）执行主席张松声。

星纶控股是一家私营企业，业务遍及全球，涵盖多个领域。集团专注于工业、投资和房地产，并于2018年荣获安永卓越家族企业奖。

李坚辉他同时也是香港交易所上市公司晶菀国际集团有限公司（Crystal International Group）的非执行董事，这家公司是全球最大的服装制造商之一。

延伸阅读 新加坡推出全球首个热带数据中心液冷标准 助力AI发展

2016年，李坚辉成为未来经济委员会的成员，这个委员会共有30名成员，旨在确保新加坡的持续繁荣与发展。

除了在企业担任的职务外，李坚辉也是新加坡中华总商会（SCCCI）的董事，并担任总商会科技委员会主席。此外，他还担任新加坡国家文物局（Singapore National Heritage Board）和广惠肇留医院（Kwong Wai Shiu Hospital）的董事，以及亚洲文明博物馆（Asian Civilisations Museum）和土生华人博物馆（Peranakan Museum）的主席。