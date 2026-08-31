非有地住宅用地的土地增值费，自9月1日起的未来半年里，将平均上调3.4%，低于半年前的4.1%涨幅。这也是非有地住宅的土地增值费连续四轮上扬。

新加坡土地管理局星期一（8月31日）发布文告说，在118个区中，有70个区的土地增值费（Land Betterment Charge）调涨1%至29%。其余48区保持不变。

至于有地住宅用地，土地增值费平均上升3.5%，同样低于前一轮的4%涨幅。118个区当中，108个区的土地增值费上升2%至8%，其余10个区没有变化。

商业、工业及宗教场所或民事与社区机构用地的土地增值费，也有所上调，平均涨幅分别为1.7%、3.9%和2.9%。酒店与医院则维持不变。

土地增值费是由发展商支付给政府，用来填补土地使用密度和价值提高后的价差，反映发展商的土地需求。土管局是在征询首席估价师意见后，制定最新土地增值费，每年调整两次。

这一轮的土地增值费调整从9月1日起生效，维持至明年2月28日。