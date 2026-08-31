金融与保险业贷款由升转跌，拖累新加坡银行贷款增速放缓。7月份本地银行贷款总额达9391亿元，环比上升0.83%，增幅低于6月份的1.48%。

经济师指出，随着美国关税政策的不确定性加剧，加上地缘政治局势持续动荡，外部环境料继续对企业信贷需求造成压力，银行贷款增长未来几个月可能进一步放缓。

新加坡金融管理局星期一（8月31日）公布的7月份银行贷款预估数据显示，本地银行贷款总额同比增长9.96%。

占银行贷款总额超过六成的商业贷款，7月份约为5728亿元，环比增长0.63%，明显低于6月份的2.06%。

在商业贷款中，占比最大的建筑业贷款7月份达1899亿元，环比增长1.73%，高于6月份的0.79%。

金融与保险业贷款环比下跌近3%

不过，一般商业贷款增速明显放缓，从6月份环比增长3.89%，降至7月份的0.81%。占比第二高的金融与保险业则由升转跌，7月份环比下跌2.96%。

针对一般商业以及金融与保险业贷款增速放缓，华侨银行首席经济师林秀心接受《联合早报》访问时指出，这可能与美国联邦储备局立场转趋鹰派后，整体商业情绪出现波动有关。同时，科技与人工智能（AI）领域出现资金轮动和市场波动，加上能源危机持续，也进一步凸显全球经济增长前景的不确定性。

展望未来几个月，林秀心认为，银行贷款增长可能进一步放缓，主要受到外部因素影响，包括美国贸易与关税政策的不确定性加剧，以及中东局势尚未解决，都可能增加企业对未来经济前景的担忧。

她指出，美联储立场偏向鹰派，以及美国即将举行中期选举，也可能进一步提高市场不稳定性。

外部因素对商业情绪的影响，也反映在近期公布的调查结果中。

根据新加坡中华总商会本月公布的《2026年度商界意见调查》初步结果，新加坡企业对未来前景普遍抱持审慎观望态度，40%企业表示悲观和很悲观，感到乐观和很乐观的企业仅占22.3%。

不过，兴业银行首席经济师颜圣充在一份报告中指出，尽管地缘政治不确定性持续，全球科技周期和新加坡电子业依然保持韧性，目前受到的干扰迹象有限。因此，科技行业持续处于上行周期，加上AI驱动的需求保持强劲，应能进一步支持新加坡出口和制造业活动。

颜圣充预计，新加坡经济活动将保持韧性，并维持今年经济全年增长4.5%的预测。

消费者贷款方面，7月份贷款总额约3663亿元，环比增长1.14%，增速较6月份的0.59%明显加快。

其中，占比最大的房屋贷款环比增长0.73%，达2547亿元；车贷增长1.17%至102亿元；信用卡贷款则环比下跌1.35%至176亿元。