新加坡金融管理局（MAS）与印度尼西亚中央银行印尼银行（Bank Indonesia）星期一（8月31日）共同宣布正式启用新印双边贸易的本币结算框架（Local Currency Transaction Framework）。

双方联合文告指出，此前两国央行于2022年8月签署谅解备忘录，并于2026年4月就框架的运行指南签署协议。

这个以各自本地货币结算的框架将通过促进亚细安内部交易中更广泛地使用本币，支持双边贸易并助力亚细安金融一体化进程。

在框架下，双方的指定交叉货币交易商（Appointed Cross Currency Dealers）将协助以印尼盾和新元结算经常账户交易、直接投资交易和跨境支付。

文告说，框架预期将为企业和其他用户提供更大的灵活性以本币交易，同时降低汇率风险和成本。框架的主要特点，包括促进印尼盾和新元之间的直接报价，以及实施相关规则和法规以加强本币的使用。

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印尼央行和新加坡金融管理局已指定以下银行作为印尼和新加坡的指定交叉货币交易商，负责合作及印尼盾—新元本币交易框架。

指定的印尼交叉货币交易商是：中亚银行（Bank Central Asia）、印尼联昌尼加银行（Bank CIMB Niaga）、印尼星展银行（Bank DBS Indonesia）、万自立银行（Bank Mandiri (Persero) ）、印尼马来亚银行（Bank Maybank Indonesia）、印尼国家银行（Bank Negara Indonesia）、印尼华侨银行（Bank OCBC NISP）、东爪哇区域发展银行（Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur）和印尼大华银行（Bank UOB Indonesia）。

指定的新加坡交叉货币交易商是：星展银行（DBS Bank）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）。