星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）共同参与一项规模达50亿元的可持续发展挂钩贷款，为新电信（Singtel）和美国投资公司KKR联合收购新科电信媒体全球数据中心公司（ST Telemedia Global Data Centres，简称STT GDC）提供融资支持。

三大本地银行星期一（8月31日）发布联合文告指出，这轮融资彰显贷款机构对数码基础设施和数据中心行业的长期增长前景充满信心。随着全球对云计算、人工智能（AI）、数据存储和连接服务的需求不断增加，这个领域正迎来蓬勃发展。

星展、华侨和大华都对这笔可持续发展挂钩贷款作出重大承诺，并与其他贷款机构一起，作为牵头安排行、簿记行和可持续发展挂钩贷款协调行，为项目提供支持。

融资方案纳入两项与STT GDC环境目标一致的关键可持续发展绩效指标，包括提高可再生能源在总耗电量中的占比，以及增加公司投资组合中绿色数据中心的比例。

STT GDC设定的可持续发展目标，进一步强化公司致力推动向低碳数字经济转型的承诺。

总部设在新加坡的STT GDC是全球增长最快的数据中心运营商之一，业务遍及亚太、英国和欧洲的20个主要市场。公司具备良好条件，能够满足市场对AI、云计算及其他高运算量工作负载日益增长的需求。

STT GDC此前是淡马锡控股（Temasek Holdings）旗下独资公司新科电信媒体公司（ST Telemedia）的子公司。

今年2月，新电信与KKR组成的财团，以66亿元收购STT GDC其余82%股权。这是东南亚历来最大宗数据中心交易之一，也是新加坡过去四年最大规模并购。

交易完成后，KKR和新电信将分别持有公司75%和25%的股份。