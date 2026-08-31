英伟达（Nvidia）将向联发科技（MediaTek）投资35亿美元（约44亿5000万新元），深化与这家台湾晶片制造商的合作。目前，英伟达正努力说服更多公司生产可接入它主导的数据中心生态系统的晶片。

据彭博社报道，两家公司星期一（8月31日）在一份联合声明中表明，英伟达将购买可转换为联发科技股票的债券。

这项投资扩大两家晶片设计公司之间的合作。根据协议，联发科技将使用英伟达的NVLink Fusion和新发布的NVHBM技术，作为技术套件的一部分，以帮助数据中心组件实现更顺畅的通信。这家规模较小的公司正试图通过帮助数据中心所有者创建自己的组件，来挑战博通（Broadcom）和迈威尔科技（Marvell Technology）。

对于英伟达而言，这项新协议是确保人工智能的未来围绕它的硬件平台和标准构建的最新举措。英伟达一直在构建数据中心互连系统，例如NVLink Fusion，并与联发科技等公司合作，以确保在整个硬件链中保持核心地位，而不仅仅是凭借一流的人工智能加速器。