本地近期推出的私宅新项目开售反应良好，截至第二季，未售私宅单位环比减少7.2%至1万4929个，扭转上一季未售库存增加8.3%的情况。

潜在供应量增加至超过3万8500个单位，是自2023年第二季以来的三年最高水平。分析认为，下半年私宅市场的供应活动可能更加活跃。

第一太平戴维斯研究（Savills Research）上星期一（8月24日）发布报告指出，第二季共有三个新项目开盘，推出当季就卖出超过一半的单位。其中两个项目位于郊区，潜在的积压需求可能是推动项目取得强劲销售表现的原因之一。

第二季推出的私宅项目有登加新区首个私宅项目Tengah Garden Residences、位于东海岸的首航（Vela Bay）和纬壹地区媒体圈（Media Circle）的第二个新项目Hudson Place Residences。

报告指出，尽管新推出的单位数量连续第三个季度下滑，但新私宅销量在第二季环比增长6.4%至2141个单位。市场强劲买气更延伸到转售市场，带动转售私宅交易量环比增长17.9%至4007个单位。

第一太平戴维斯研究认为，转售私宅交易活跃度提升，可能是新盘供应相对有限，部分购房者转向关注二手市场。

但报告指出，下来几个季度将有一波新项目陆续入市，这些项目覆盖所有三个细分市场，为购买者提供新选择。

下半年可能推出的新项目，包括拥有1240个单位的霸级项目Thomson Reserve、位于裕廊湖区的琉森嘉园（Lucerne Grand），以及位于核心中央区的多个新项目如宝苑（Amberwood at Holland）和The Serra Residences等。

报告说：“展望未来，从私宅潜在供应量来看，下半年私宅市场将更活跃。”

维持全年私宅价增长3%预期

报告也提到，上半年私宅价格上涨1.4%，虽然涨幅略低于第一太平戴维斯研究全年预测区间的中间值，但团队仍维持全年价格同比上涨约3%的预期。

第一太平戴维斯研究与咨询执行董事张敏璋说：“我们对这个前景充满信心主要基于两点，过去两年发展商在购地时持续支付高价，反映市场对价格走势的预期。”

其次，人们对就业稳定的担忧加剧，但并没有看到需求出现断崖式下跌的迹象。

这一前景还得到有利的宏观经济形势支撑。我国第二季度国内生产总值（GDP）同比增长至5.9%，增速超过中国（4.3%）和马来西亚（5.8%），而国人失业率则从3月份的3.1%降至6月份的3.0%。