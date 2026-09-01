全球升温与劳动力老龄化，使职场风险变得更复杂；劳动者尚未明显感到不适，注意力和反应速度可能已经受到影响。2026年亚洲职业安全与健康展（The Occupational Safety + Health Exhibition for Asia，简称OS+H Asia 2026）聚焦高温韧性、个人防护装备及人工智能，探讨企业如何从被动应对走向主动预警。

全球气温持续上升，极端高温变得更频繁、持续时间也更长。劳动者即使尚未明显感到不适，注意力、协调能力、反应速度和判断力也可能已经受到影响，增加驾驶、操作机械或高处作业时的事故风险。

国大杨潞龄医学院高温韧性与表现中心高级研究员莎丽法博士（Dr Sharifah Badriyah Alhadad）指出：“热应激早期征兆包括：口渴、头痛、头晕、恶心、肌肉抽筋、异常疲倦、烦躁或反应变慢等，这类征兆很容易被误认为一般疲劳而忽视问题。”

高温韧性是OS+H Asia 2026关注的重点课题之一。莎丽法博士将在展会同期举行的亚洲工作场所安全与卫生交流会（Asia Workplace Safety & Health Exchange）上发表主题演讲，提高人们对高温韧性的意识。

高温风险不限户外 影响因人而异

同样的环境和劳动强度，对不同劳动者的影响并不相同。随着年龄增长，排汗、皮肤血流和心血管反应可能减弱，对口渴的感觉也会下降。企业因此不能以单一方式管理高温风险，而须综合考虑工作强度、所穿装备、健康状况及高温适应程度，相应调整工作量、休息和补充水分的安排。

高温风险也不只存在于户外。仓库、工厂和商业厨房即使没有阳光直射，机器、烤炉和蒸汽产生的辐射热，加上通风不良、体力劳动和防护服，仍会加重热负荷。雇主可采用湿球黑球温度（WBGT）等指标，更全面地评估风险。

防护手套不应摘下 设计须减少闷热不适

适当使用个人防护装备，有助工作人员降低职业安全风险。图为工作人员佩戴Uvex防护手套。（Uvex提供）

高温管理不能只依靠个人防护装备。不过，在炎热潮湿的工作环境中，手套若积聚热气和汗水，也可能令劳动者为了透气或擦汗而暂时脱下手套，失去原有的防割保护。

Uvex公司将在OS+H Asia 2026展示Bamboo TwinFlex防割手套系列。Uvex东南亚及东北亚市场营销执行员Feon Liew介绍说：“这一系列的手套采用竹粘胶纤维吸湿，并配合透气涂层。竹粘胶纤维的吸湿量最高可达一般合成纤维的六倍。”

此外，该系列的F uXT1手套也具备触控屏操作功能，并可短暂抵御最高100摄氏度的接触热。不过，这类产品主要提供手部防割及接触热防护，不能取代工作与休息安排、补充水分和环境降温等高温管理措施。

AI扩大巡查范围 即时预警存在风险

Invigilo的人工智能安全系统追踪起重机吊运中的悬吊物，并随其移动划定动态禁入区；一旦侦测到工人进入危险范围，系统便会发出警报。（Invigilo Technologies提供）

在工业和建筑场所，传统安全巡查高度依赖人员在场。新加坡科技公司Invigilo AI指出，人工安全巡视一次通常只能覆盖不到场地的5％；许多场所虽然已有闭路电视，录像却往往到事故发生后才被调阅。

Invigilo AI将在展会上全球首发AI原生安全管理系统（Invigilo AI-Native Safety Manager）。系统利用现有摄像机，在无须更换摄像机或要求劳动者佩戴额外装置的情况下，可以通过电脑视觉侦测超过40类安全风险。

例如，当劳动者进入正在倒车的挖掘机后方禁入区，系统可在不到一秒内把现场截图和位置发送至主管手机。系统也可分配整改任务、追踪处理进度，并通过长期数据辨认风险集中的区域和时段。

Invigilo总裁兼联合创办人威士努▪沙朗（Vishnu Saran）表示：“这套平台目前在四个国家近200个场所运作。不过，系统不能取代现场人员的判断。例如，它可以识别安全钩是否扣上，却无法确认是否连接至正确的锚定点，也不会自动下令停工。现场监督、培训和人员判断仍是安全管理的核心。”

科技辅助管理 基本防护仍不可少

主办方Messe Düsseldorf Asia董事总经理拉尔斯▪维斯默（Lars Wismer）指出：“职场安全所关注的范围已从传统事故风险，扩大至热应激、心理健康和劳动力老龄化等课题。企业也正从事故后的应对，转向利用数据和科技更早识别风险。”

莎丽法博士提醒，科技的作用是加强，而不是取代良好的高温管理。面对气候暖化，高温适应、合理安排工作与休息、补充水分、降温措施、劳动者教育和应急准备，仍是保障劳动者安全与健康的基础。

9月展览及交流会 聚焦预防职场风险

参观者在往届OS+H Asia展会上试穿ExoPark外骨骼设备。ExoPark今年也将在展会上亮相，展示外骨骼科技如何协助减轻作业时的身体负荷。（Messe Dusseldorf Asia提供）

第15届OS+H Asia 2026聚焦高温韧性、劳动力老龄化、职场心理健康及先进安全方案。其中，Future Frontier将呈现人工智能等新兴安全科技，Exo Park则展示协助减轻身体负担的外骨骼技术。

同期举行的亚洲工作场所安全与卫生交流会（Asia Workplace Safety & Health Exchange）将邀请安全专业人员、雇主、政策制定者、科技供应商和业界领袖，探讨不断变化的职场风险及应对方式。展会获得新加坡人力部及工作场所安全与卫生理事会支持。

OS+H Asia 2026

【本文由Messe Dusseldorf Asia呈献】