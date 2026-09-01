美国和伊朗时隔近一个月又互相展开袭击，中东局势再添紧张，导致星期一（8月31日）的华尔街隔夜股市全部收低，油价回升使投资者对通货膨胀的担忧重燃，并提高了利率上调的预期。

道琼斯工业指数闭市滑落0.7%，标普500指数跌0.33%，纳斯达克指数收低0.12%。

新加坡海峡时报指数星期一闭市报5755.36点，上涨0.97%或55.43点。

此外，由于美伊互袭，霍尔木兹海峡航道交通正常化的希望破灭，导致油价上升，加强市场对美国联邦储备局调升利率抑制通胀的看法，美国10年期的国债收益率飙升至去年1月以来的高位。

美国星期五（9月4日）将公布的就额数据预计是市场走向的关键，因为美联储主席沃什认为，美国经济处于全民就业状态。

摩根大通（JPMorgan Chase & Co）全球市场情报主管泰勒（Andrew Tyler）对未来几星期的美国股市转持“策略性谨慎”态度，但预期强劲的经济形势，将在经济数据和企业盈利的推动下持续。

以下是星期二可关注的股票：

1. 吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT） 在股市开市前要求暂停交易，有待发布消息。信托股价星期一闭市报2.2元，无变动。

2. 新加坡置地集团（Singapore Land Group）与华业集团（UOL）开市前宣布对滨海广场（Marina Square）进行部分改造，将它重新定位为新加坡首个超混合型开发项目。

这次改造将都市生活、酒店服务、办公空间、零售、体育、健康养生和文化等元素汇聚于一个互联互通、全天候开放的目的地之中。

此外，这项工程将在原有的三家酒店之外，增添一家304客房的酒店与260个单位的服务式公寓。此外，还有占据八层的甲级办公楼、四层的购物商场也将实施全面的资产增值计划。

滨海广场将在2027年3月31日关闭以进行建筑工程，并预计工程在2031年完工。

新加坡置地集团的股价星期一闭市涨0.31%至3.28元；华业集团的股价跌1.41%至9.07元。

3. 星狮地产（Frasers Property）星期一晚间宣布已成功收购卡佩芝台（Cuppage Terrace）的17栋保留店屋，收购价为1亿7500万元。这次收购的资产占地2万8986平方英尺，不包括户外用餐区的总面积达3万4678平方英尺。

星狮地产的股价星期一收于1.02元，涨了0.99%。