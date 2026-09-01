吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）和吉宝公司（Keppel Ltd）以1900亿日元（约15亿4850万新元），联手收购东京两座超大规模数据中心的九成股权。

吉宝数据中心房地产投资信托预计，这项收购会立即提高每单位派息。

信托星期二（9月1日）发表文告说，已同吉宝联合向无关联的第三方签署协议，间接收购4号东京数据中心（Tokyo Data Centre 4）以及5号东京数据中心（Tokyo Data Centre 5）的90%实际权益。

这两座永久地契的主机托管数据中心装潢齐备，位于大东京都市圈内的印西市（Inzai City）。

交易完成后，信托将持有每座数据中心88.62%的实际权益，须支付约1684亿日元。

吉宝则会通过Keppel Japan KK的持股，拥有数据中心的1.38%实际权益。

数据中心的现有运营商，将保留每座数据中心10%的权益，以确保双方利益一致和持续经营。

按财年形式上计算，若这笔交易在2025年1月1日完成，2025财年的每单位派息将增长2.6%，从10.381分升至10.649分。

4号和5号东京数据中心的加权平均租期（WALE）分别为4.5年和10.6年；每年平均租金升调率为2.8%，而且现有的租金水平比当前市场租金至少低30%。

吉宝数据中心房地产投资信托也在同一天宣布私下配售新单位，每单位价格介于2.096元至2.142元，目标是筹集至少6亿元，用于支付收购数据中心的费用。

截至星期二早上10时40分，吉宝数据中心房地产投资信托的单位价格为2.20元，无变动；吉宝股价则下滑0.43%，报11.55元。