滨海广场（Marina Square）将在2027年3月31日起关闭，正式展开重建工程。原址将打造成一个全天候，汇聚豪华住宅、酒店、办公楼、零售、体育、健康养生和文化等元素的超大综合项目，预计2031年完工。

新加坡置地集团（Singapore Land Group）星期二（9月1日）正式揭示滨海广场重建计划的具体详情。集团将通过约四年的时间，在目前原有的三家酒店地段再造三座新大楼，增添楼高49层的豪华公寓大楼、共260个单位的服务公寓、以及涵盖304间客房酒店和甲级办公楼的楼高19层混合用途大楼。

与此同时，四层高的购物中心将经过全面改造，成为连接项目各部分的核心。

集团于星期一（8月31日）获得市区重建局策略发展项目奖励计划（Strategic Development Incentive Scheme，简称SDI）的书面许可，将地段的总面积增加至约36万2493平方公尺（约390万平方英尺）。

建于1986年的滨海广场，在重建后将设有有盖廊道加强与附近建筑连通，包括卫国广场（NS Square），创造新的协同效应。

新加坡置地集团首席执行官余在杰指出，这种超混合模式不仅仅是把不同功能集中在一起，更在于通过设计使它们相互促进，让购物商场和公共空间作为全天活动的共享平台。

他说：“这个项目体现我们更宏大愿景，就是把关键资产转型为契合人们对生活方式与参与方式期待、面向未来的目的地。”