星狮地产（Frasers Property）成功以1亿7500万元，收购卡佩芝台（Cuppage Terrace）的17栋受保留店屋。加上已持有在乌节路的资产，星狮地产将能在整个区域范围内，采取更加协调一致的措施，以提升资产价值和创造长期价值。

星狮地产星期一（8月31日）晚上发文告宣布完成收购卡佩芝台的17栋店屋集群。店屋集群富有娘惹风情，占地2万8986平方英尺，不包括户外用餐区的总面积达3万4678平方英尺，是乌节路知名的餐饮、娱乐和夜生活聚集地。

集团今年2月通过集售招标收购了先得坊（The Centrepoint）后座，加上已是先得坊前座的主要股东，拥有96%的零售单位分层面积，以及卡佩芝路51号办公楼的全部股权，卡佩芝台店屋的加入，将使星狮地产在进行资产提升时能采取更协调一致的措施。

星狮地产新加坡首席执行官孙素玲说：“收购卡佩芝台店屋巩固公司在乌节路的市场地位，并进一步彰显我们致力于打造一个更加互联互通、充满活力区域的承诺。”

公司说，先得坊与卡佩芝51号将继续入场运营，公司将持续努力吸引客流、提升购物中心零售服务的同时，也致力于保持办公楼的高出租率并优化租户体验。