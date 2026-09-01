币圈富商孙宇晨与中国知名女星景甜的感情及金钱纠纷，可能延长加密货币的寒冬。

彭博社星期二（9月1日）一篇评论报道指出，正当比特币似乎要走出漫长寒冬之际，加密货币行业一位最杰出的亿万富翁的一次宣传噱头引发了人们的疑问：这种资产类别是否应该出现在主流投资者的投资组合中？

孙宇晨是美国总统特朗普的家族最早及最大加密货币支持者，他起诉中国女演员景甜及她的父母，追讨他所称的3000万人民币（约570万新元）的聘礼。在一篇发表于X网站的长文《我的女友景甜》中，他回顾了两人的恋爱历程，并将景甜描绘成一个难伺候、贪财的女人。

对此，彭博社评论质疑，这种宣传噱头明智吗？特别是在中国政府倡导共同繁荣并致力于遏制资本外逃之际，这种张扬的做法并非好事。

彭博社文章说，无需费力就能看出北京对炫富行为的态度。近几个月来，中国一直在打击资本外逃，禁止未经授权在境外发行与人民币挂钩的稳定币。这些加密货币允许人们在不透露身份信息的情况下进行国际资金转移，甚至可以绕过严格的经济制裁。

文章作者认为，不难理解孙宇晨为何会激怒北京。他的大部分财富都来自Tron，这是一个区块链系统，如今已发展成为一个全球支付网络，交易量远超PayPal。加密货币现在根本承受不起任何负面报道。不幸的是，孙宇晨这篇不堪入目的文章只会加深公众对加密货币的怀疑和厌倦。