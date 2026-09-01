美国联邦储备局升息概率大增，导致亚太股市普遍承受卖压，新加坡也无法幸免。海峡时报指数星期二（9月1日）挫跌0.78%或44.99点，收报5710.37点。

本地股市星期二交易量14亿股，交易额20亿8000万元；有324只股下滑，238只股上升。

纵观海指成份股，多达23只股下滑，其中DFI零售集团（DFI Retail Group）遇上最大卖压，下跌4.31%至3.55美元；仅有四只股走高，其中胜科工业（Sembcorp Industries）表现最亮眼，上涨2.37%至6.06元。

大华继显股票经纪王瀚挥接受《联合早报》访问时指出，中东冲突再次升温，进一步加剧能源供应受阻和通货膨胀风险，加上市场对美联储升息的预期大幅升温，全球投资情绪因此受到打击。

截至星期二傍晚5时20分，布伦特原油价格报每桶89.68美元，上涨1.48%；近五个交易日内则已大幅走高超过7%。

此外，据芝商所（CME）美联储观察工具FedWatch的资料，美联储在9月16日升息25个基点的概率达到66%。巴克莱银行也预测，美联储会在今年9月和12月，分别升息一次。

展望未来，王瀚挥预计，海指短期内会保持波动，并偏向进一步回调。除了中东局势、美联储态度以及美国国债收益率，他建议投资者关注美国即将公布的8月份就业数据，若就业数据比预期强，可能会加强市场对美联储9月升息的预期。

至于投资策略，王瀚挥建议聚焦优质资产，逐步吸纳基本面稳健的企业。他说：“对于投资期限为中期的投资者而言，我会将当前市场走弱视为机会，而不是因此完全退出市场。海指成份股企业具备一定的抗风险能力，但在利率和油价持续高企的情况下，投资者仍应做好应对更大市场波动的准备。”

分析：银行股仍值得关注

说到各个板块，王瀚挥说，银行股仍是值得关注的板块，而星展集团控股（DBS）、大华银行（UOB）、华侨银行（OCBC）均拥有强劲的资产负债表以及诱人的股息收益率。

至于房地产投资信托，王瀚挥则持谨慎态度，因相关板块会受到融资成本走高的影响。他也观察到，虽然海指今年以来表现亮眼，但信托的表现仍落后于大盘。

纵观亚太股市，吉隆坡股市遇上最大卖压，下滑1.47%；台湾和首尔股市则分别逆势走高1.78%以及0.23%。

英国证券行Panmure Liberum策略师克莱门特（Joachim Klement）说：“美联储官员近期的鹰派言论，以及通胀压力持续上涨，都让投资者担心，升息日即将来临。”

个股方面，本地上市公司中环电脑系统控股（Azeus Systems Holdings）取得香港特区政府的常备承办协议（Standing Offer Agreement），为香港财经事务及库务局、发展局提升电子招标系统一事，提供服务。

中环电脑系统控股星期二发文告指出，相关工作已在今年8月开始，大部分收入将在本财政年下半年至2028财年期间确认。

星期二闭市，中环电脑系统控股涨2.49%至9.87元。

BRC亚洲（BRC Asia）正积极在人工智能（AI）价值链中探索机会。

BRC亚洲星期二在新交所发文件指出，公司向来密切关注和评估，AI生态系统中可能出现的机遇。“这个生态系统涉及大量基础设施，以支持能源的传输、分配和处理，确保AI系统能大规模运行。”

公司也提及，在寻找机会的过程中，将着重于提升长期股东价值，以及加强自身竞争优势。

作为计划的一部分，BRC亚洲已委任德勤新加坡（Deloitte Singapore）、新加坡立杰律师事务所（Rajah & Tann Singapore）等，为战略评估提供支持。星期二闭市，BRC亚洲跌1.42%至4.18元。

综合保健集团（Alliance Healthcare Group）获ALPS私人有限公司颁发的居家护理服务合同。

集团星期二发文告指出，据上述合同，集团将向参与相关项目的公共医疗机构，提供一系列综合居家医疗服务，包括上门探访、远程医疗咨询、辅助医疗服务、药物支援、患者接送服务等。

上述合同会在今年10月1日起生效，直至2029年9月30日，为期三年。集团星期二涨2.23%至0.18元。