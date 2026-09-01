靠近勿洛（Bedok）地铁站的新樟宜路上段私宅地段竞标结果出炉，共吸引四组发展商竞投，最高标价相当于容积率每平方英尺1537元，创中央区以外（OCR）住宅地段新高。

有分析师预测，如果发展商得标，这地段发展的私宅项目，尺价可能从3000元起跳。

市区重建局星期二（9月1日）公布地段招标结果。华业集团、新加坡置地与凯德地产组成的财团以14亿2538万8000元投标，成为最高价竞标方。

城市发展与丰地产组成的财团则以12亿5200万元、容积率尺价1350元的出价，在这次竞标中位居第二。

此前，中央区以外的土地单位价纪录为碧湾路（Bayshore Road）的首航（Vela Bay），发展商新海逸在2025年3月以容积率每平方英尺1388元标得这地段。首航推出首周平均售价为尺价2886元。

莱坊（Knight Frank）研究部主管郑卫铭预测，新樟宜路上段所发展的私宅项目售价可能从尺价3000起跳，平均尺价介于3100元至3200元。

新樟宜路上段地段为99年地契，占地3万零769平方米，总楼面面积最高为8万6154平方米，可建约1010个住宅单位，靠近勿洛综合交通中心和勿洛广场。