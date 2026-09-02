本地连锁超市“好超市”旗下Taste Orchard关闭所引发的法律风波进一步发酵。好超市创办人陈锦荣旗下另一家公司Hao Open Foods也向高等法院提起诉讼，起诉奥奇百货公司（OG），后者对此反驳。

奥奇在星期二（9月1日）向法庭呈交了抗辩书，称奥奇未跟Hao Open Foods签署任何租约合同，指对方的指控没有法律依据。

此前，在Taste Orchard运营Yole冰淇淋和Killiney店面的Hao Open Foods于8月5日提起诉讼，指控奥奇要求好超市清退所有分租户，导致它在租约到期前被迫迁出。

Hao Open Foods于是向奥奇索赔，指控奥奇存在失实陈述、疏忽、非法干扰商业活动以及诱使违约等行为。

奥奇：未与Hao Open Foods签署任何合同

根据《联合早报》看到的答辩书，奥奇指出，指控没有法律依据，因为公司与Hao Open Foods之间从未签署过任何合同。Hao Open Foods之所以能占用Taste Orchard商场的空间，是基于它与好超市之间的私下安排，而非与奥奇。

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奥奇也在答辩书中说，好超市在未获得奥奇授权的情况下，私自将空间转租给Hao Open Foods，已直接违反了好超市与奥奇签署的租赁协议。也正是因为好超市的这个违约行为，奥奇决定终止租约。

奥奇还说，好超市创办人陈锦荣同时掌控了Hao Open Foods。由于他不会让自己的一家公司去起诉他持有的关联公司，于是试图通过官司来规避好超市违约可能承担的赔偿责任。

总的来说，奥奇认为Hao Open Foods的起诉完全没有法律依据，并将向法庭申请直接剔除本案。

Taste Orchard主租约去年终止

这起最新诉讼，使因Taste Orchard停业而引发的一系列法律纠纷进一步扩大。

好超市之前与奥奇签下一份为期七年半的租约，成为乌节路160号百货大楼（前为乌节坊 Orchard Point）五层零售楼面的主租户。好超市在2024年2月开设Taste Orchard，这个结合食品与生活方式的概念空间，涵盖餐饮、零售和服务运营商等分租户，同时也设有好超市旗下的高端超市Eccellente。

2025年9月，奥奇指好超市拖欠租金以及未经授权转租部分店面，宣布终止主租约。Taste Orchard随即停止营业，奥奇要求好超市及分租户腾退店面。