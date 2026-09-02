新加坡航空（SIA）投资的印度航空（Air India）亏损扩大并寻求股东注资，让市场重新审视新航多年来的海外投资经历：这些投资究竟为新航带来了什么？还是一次次成为拖累业绩的负担？

新航过去有哪些海外航空投资？结果如何？这是新航独有的问题吗？《联合早报》通过以下问题解答。

1. 新航以往有哪些海外投资？

在投资印航前，新航已数次通过投资海外航空公司拓展市场。

20世纪90年代，新航寻求收购其他航空公司的股权，首次尝试是在1992年竞购澳洲航空（Qantas）股权，最终未能成功。此后，新航还曾考虑投资多家航空公司，但都没有落实。

1999年至2000年期间，新航完成了两项重大投资，分别取得新西兰航空（Air New Zealand）25%的股权，以及维珍大西洋航空（Virgin Atlantic）49%的股权。新航当时希望借此扩大在欧洲、大洋洲等市场的布局。

但两项投资后来都没达到预期。

新西兰航空因投资的澳大利亚安捷航空（Ansett）不断亏损，在2001年陷入严重财务困境，新西兰政府出手救助后，新航的持股被大幅摊薄。新航最终在2004年出售剩余股份并蒙受损失。

新西兰航空因投资的澳大利亚安捷航空（Ansett）不断亏损，在2001年陷入严重财务困境，新西兰政府出手救助后，新航的持股被大幅摊薄。（路透社）

新航斥资近9亿6350万美元收购维珍大西洋航空49%股权，当时维珍大西洋是全球最知名航空品牌之一。但2000年以后，跨大西洋航空市场迅速变化，大型航空联盟通过合资企业的模式日益主导高端商务客流，竞争日益激烈。

这项投资没有达到原本的预期，新航在2012年以约2亿8000万美元的价格将维珍大西洋航空股权出售给达美航空（Delta Airlines）。

新航在2012年以约2亿8000万美元的价格将维珍大西洋航空股权出售给达美航空（Delta Airlines）。（路透社）

新航于2012年首次投资维珍澳大利亚航空（Virgin Australia）。阿联酋的阿提哈德航空（Etihad）和新西兰航空也向维珍澳大利亚投入资金。

维珍澳大利亚面对债务增加、国内竞争激烈，以及转型为高端航空公司所带来的高昂成本。2020年冠病疫情暴发，维珍澳大利亚进入自愿托管程序，不过之后在私募股权入股后重组成功。

2014年，酷航和泰国廉航飞鸟航空（Nok Airlines）合资成立廉航酷鸟航空（NokScoot），但也受冠病疫情重创而清盘。

2. 其他航空公司呢？

航空公司跨境投资不少见，失败也常有。

航空业独立分析师索比（Brendan Sobie）指出，过去采取类似海外投资策略的航空集团，整体成功率并不高，其中阿联酋阿提哈德航空的经历尤其具有代表性。

研究航空法的新加坡国立大学法学院教授陈祺仁举例，阿提哈德航空过去投资印度捷特航空（Jet Airways）、德国柏林航空（Air Berlin）和意大利航空（Alitalia），都蒙受巨大损失。这些航空公司后来分别破产或重组，阿提哈德最终不得不退出投资。

阿提哈德航空过去投资印度捷特航空（Jet Airways）、德国柏林航空（Air Berlin）和意大利航空（Alitalia），都蒙受巨大损失。（海峡时报照片）

阿联酋航空（Emirates）投资斯里兰卡航空同样不顺，最终以亏损将股份出售给斯里兰卡政府。

3. 为什么航空公司海外投资失败率这么高？

受访者认为，航空业本身就是一门风险很高、回报率偏低的生意。

索比指出，航空业历来利润率低，投资回报也相对有限，同时面临油价、汇率、飞机供应、地缘政治等多重风险。即使不涉及海外投资，单纯经营一家航空公司本身就不容易赚钱。

其次，海外航空投资还存在一个结构性问题：投了钱，却不一定有足够的控制权。

陈祺仁指出，许多国家对航空业外资持股设有限制，外国投资者通常不能持有超过49%的股份，因此只能成为少数股东。

这意味，投资方进行“大刀阔斧改革”的空间十分有限，难以解决导致业绩不佳的根本问题，尤其是政治环境带来的影响。

陈祺仁认为，这正是海外航空投资的一个根本困难，投资者承担了部分风险，却未必拥有与风险相匹配的管理控制权。

4. 有没有成功案例？

航空公司直接投资海外同行的成功案例相对有限。索比指出，采取这类策略的航空集团，过往的整体纪录并不理想；航空公司的国际扩张一般是扩展飞行网络和机队，而非直接投资海外航司。

陈祺仁指出，新航把维珍航空股权出售给达美航空后，两家建立跨大西洋航线合作，更直接地把双方网络连接起来。他说，新航当时未能从维珍航空获得足够的战略协同，一个原因是新航本身没有英国—美国航线的经营权，因此无法充分利用维珍航空的跨大西洋网络。

航空公司之间较成功的合作模式通常是代码共享（Code sharing）、三大航空联盟，即星空联盟（Star Alliance）、天合联盟（SkyTeam）和寰宇一家（Oneworld），以及合资经营。

新航在印航的投资，始于和塔塔集团的合资企业塔新航空（Vistara）。塔新航空于2015年开航后建立起良好口碑，广泛被视为印度最优秀的全服务航空公司之一。塔塔收购印航100%股权后，塔新与印航合并，最新财年大幅亏损23亿3000万美元（约30亿新元）。

印航近期据报道寻求两大股东注资15亿美元（约19亿新元），引起市场广泛关注和热议。新航和大股东淡马锡上周六（8月29日）分别发声明说，印航转型需要时间，这是长期投资。

新航的这一项海外投资，最后会不会成为它史上的成功案例？只有时间才能给出答案。