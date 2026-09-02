美国与伊朗互相再开炮导致中东紧张局势再升温，油价也跟随上涨，引发市场对通货膨胀的担忧。美国联邦储备局主席沃什的最新讲话也促使投资者进一步押注今年会加息，投资者纷纷抛售债券，致使收益率不断上升、股票估值受影响。

在市场情绪不佳的背景下，星期二（9月1日）的隔夜美股再次全面收跌，纳斯达克指数下挫1.03%，道琼斯工业指数滑落0.79%，标普500指数跌0.71%。

由于美联储9月会议升息的概率大增，影响情绪，新加坡海峡时报指数跌0.78%或44.99点，闭市报5710.37点。

以下是星期三（9月2日）可关注的股票：

1. 吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）星期三开市前公布私下配售新单位的结果。这次发行的新单位获得机构投资者和合格投资者超额认购约3.5倍，使到私下配售额从原来的约6亿元，增加至6亿2500万元，新单位的总发行量为2亿9762万个单位。

新单位的发行价定在每单位2.1元，比星期一（8月31日）配售前最后一个交易日的成交量加权平均价（VWAP）2.1974元低4.4%。

信托计划将所筹得资金中的98.5%或6亿1580万元用于支付收购项目，其余920万元将用于支付这次配售的费用。

吉宝数据中心房地产投资信托已申请在星期三恢复交易，而新配售单位预期下星期四（9月10日）在新加坡交易所主板交易。

2. 合众控股（Avarga）盘前披露，已在星期二接获新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）的退市批准。公司的股价星期二闭市维持在2.67元。

3. 吉宝有限公司（Keppel Ltd.）披露，全资子公司Bogor DC Investment Pte. Ltd.和Dubnium DC Pte. Ltd.已进入股东自愿清盘程序。预计两家子公司的清盘不会对吉宝截至今年底财年的净有形资产或每股盈利有重大影响。吉宝股价星期二收报于11.57元，跌0.26%。



4. 本地上市公司中环电脑系统控股（Azeus Systems Holdings）取得香港特区政府的常备承办协议（Standing Offer Agreement），为香港财经事务及库务局、发展局提升电子招标系统一事，提供服务。

中环电脑系统控股星期二发文告指出，相关工作已在今年8月开始，大部分收入将在本财政年下半年至2028财年期间确认。公司股价星期二闭市涨2.49%至9.87元。

5. BRC亚洲星期二在新交所发文件指出，公司向来密切关注和评估，AI生态系统中可能出现的机遇。“这个生态系统涉及大量基础设施，以支持能源的传输、分配和处理，确保AI系统能大规模运行。”

公司也提及，在寻找机会的过程中，将着重于提升长期股东价值，以及加强自身竞争优势。公司股价星期二闭市跌1.42%至4.18元。

6. 综合保健集团（Alliance Healthcare Group）获ALPS私人有限公司颁发的居家护理服务合同。根据合同，集团将向参与相关项目的公共医疗机构，提供一系列综合居家医疗服务，包括上门探访、远程医疗咨询、辅助医疗服务、药物支援、患者接送服务等。