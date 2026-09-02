灵活办公空间业者JustCo在来福士城大厦（Raffles City Tower）开设新中心，进一步扩大在新加坡的业务版图。这是公司在本地的第24个据点。

JustCo星期三（9月2日）发文告说，新中心位于大厦第九层和第10层，占地约1万6000平方英尺，可容纳超过300名会员。

公司在文告中说，市场对黄金地段的优质灵活办公空间的需求持续增长，企业也越来越倾向于选择混合办公模式而非长期固定租约。世邦魏理仕（CBRE）的数据显示，截至2026年上半年，灵活办公空间占新加坡办公楼总存量的5.5%，表明市场仍有强劲的增长空间。

由于滨海广场（Marina Square）将进行重新发展工程，相关地段将在明年3月31日关闭。而JustCo是广场的租户之一，拥有5万7000平方英尺的办公空间。公司因此须要重新安置它的客户。

公司创办人兼总裁龚万鑫8月7日也在业绩发布会上说，集团计划在2026年结束前增设28个新中心，使总数量达到78个。

其中，因在去年爆出租约纠纷而停业的乌节路前“Taste Orchard”商场，将由JustCo接手推出集共享办公、共居及零售于一体的新项目JustCo Place，并于今年9月起分阶段开业。

截至11时20分，JustCo股价报0.57元，起0.88%。