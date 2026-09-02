快时尚跨境电商希音（Shein Global Holdings Ltd.）星期三（9月2日）在香港上市第二天股价挫跌5.15%，闭市报46港元。

希音股价星期二（1日）上市首日一度大跌10%，最终收复失地并以48.50港元闭市，只比它的48.56港元发售价略低0.12%。

路透社星期三引述消息人士和分析师报道说，希音股价星期二较后时的回稳，是所谓稳定措施的结果，这些措施可以应用于大型上市公司，以避免上市首日交易股价大幅下跌。

希音在香港筹集了17亿美元（21亿6000万新元），这使公司市值达到266亿美元，远低于曾经高达1000亿美元的估值。

投资者和分析师认为，主要市场进口关税上涨、监管风险加剧以及竞争加剧，正在阻碍希音的增长前景。

路透社引述Arta Finance新加坡投资咨询主管布兰登·何（Brandon Ho）说：“希音股价的疲软反映出投资者正在重新评估它的增长故事，而这个故事如今越来越难以令人信服。”

他说：“过去几年，希音的营收增长放缓，利润率承压，而美国和欧盟不断上升的关税和海关成本正在削弱它低成本跨境模式的经济效益。”