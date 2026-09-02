新加坡交易所（SGX）挂牌公司今年首八个月总共回购价值20亿9000万元的股票，高于去年和前年同期的15亿7000万元和8亿5500万元，而新加坡电信公司（Singtel）以9亿4860万元的股票回购总额高居榜首。

根据新交所星期三（9月2日）发布的报告，今年首八个月共有超过70家在新交所第一上市的挂牌公司进行股票回购，而新电信占这些公司整体股票回购总额的约45%。

挂牌公司可以通过股票回购来支持员工薪酬计划、有效部署剩余资本、提高每股盈利和股本回报率（ROE），以及在市场出现认知到的估值过低（perceived undervaluation）时提供资本支持。

新交所的报告指出，新电信继续全面执行其20亿元的股票回购计划，这将使公司的基本每股盈利永久性提高约3%，并使新电信走上更高的每股盈利和每股派息增长轨道。

除新电信外，首八个月股票回购额最高的五家公司包括吉宝公司（Keppel，回购3亿零112万元股票）、大华银行（UOB，2亿4334万元）、华侨银行（OCBC，2亿2010万元）以及新科工程（ST Engineering，9145万元）。

在8月股票回购总额最高的五家公司分别是：新电信（回购5560万元股票）、吉宝（5440万元）、大华银行（2693万元）、新科工程（1045万元）以及海庭（Seatrium，797万元）。

回购的股票可以作为员工持股计划的库存股或董事薪酬中的股份部分持有，也可以注销以减少股本并提高股东回报。

报告认为，对于寻求配置剩余资本、支持股东回报、提高每股盈利和股本回报率以及把握潜在低估价值的公司而言，股票回购一直是重要的资本管理工具。