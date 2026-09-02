优步（Uber Technologies Inc.）将裁减约3300个岗位，相当于全球员工总数的10%。这次裁员遍及美国以及优步运营的其他国家。

路透社星期三（9月2日）报道说，这是优步自冠病疫情暴发以来最大规模的裁员，目的在于更好地应对自动驾驶德士（robotaxi）对私召车业务的冲击。

优步首席执行官达拉·科斯罗萨希（Dara Khosrowshahi）在发给员工的一封信中说，裁员将简化管理层级，减少在快速增长时期建立起来的组织复杂性，这种复杂性现在已成为决策的障碍。

科斯罗萨希说：“精简的组织架构意味着更清晰的责任划分、更快的决策速度，以及更多的时间用于建设而非协调。此外，它还能节省资金，我们将把这些资金再投资于增长、创新以及未来几年最重要的能力建设。”

优步股价在盘前上涨超过2%。今年以来，受日益激烈的竞争担忧影响，优步股价累计下跌近8%，表现逊于标普500指数和竞争对手Lyft。

投资者的部分担忧源于有报道称，优步与美国最大的自动驾驶德士运营商Waymo之间的紧张关系日益加剧。Waymo在奥斯汀和亚特兰大的运营车辆通过优步的应用程序提供服务。

Waymo也一直在没使用优步的情况下拓展新市场，而特斯拉（Tesla）等竞争对手则加倍投入自动驾驶德士，这加剧了人们的担忧，即不断增长的自动驾驶德士车队可能会削弱优步作为车辆和乘客之间中间人的利润丰厚的地位。

为了巩固自身地位，优步计划在未来几年向自动驾驶德士领域投资超过100亿美元（127亿新元），支持开发自动驾驶系统的公司，并将自身定位为无人驾驶出行的首选平台。

优步股东Cambiar Investors公司的分析师亚当·巴兰坦（Adam Ballantyne）说：“随着自动驾驶技术和相关业务的增长和拓展，和以人类司机为核心的业务模式及所有服务成本（包括管理层级）相比，这种业务规模化所需的员工类型截然不同。”

作为重组计划的一部分，优步将把首席执行官以下七层或更多层级的员工人数减少20%，并将只有一到两名直接下属的团队数量减少近一半。此外，优步还将合并一些团队，并将大部分员工集中在一些关键枢纽。

优步还将把完全远程办公的员工比率限制在1%左右，同时继续维持每周三天在办公室办公的政策。

此前，优步裁员的消息由彭博社率先报道，根据彭博社，这次裁员是优步自2020年5月以来规模最大的一次。当时，受疫情影响，需求骤降，优步被迫裁员6700人，约占当时员工总数的四分之一。

根据优步的年报，截至去年年底，优步在全球有约3万4000名员工。

优步没有披露将有多大比例的管理人员被裁。据了解，裁员也涉及非管理岗位员工。这次裁员使优步的员工总数降至略低于3万人，与2021年的人数大致相同。