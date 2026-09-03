美国国债收益率从多年来高位回软，油价也停止锐涨，这给了股市喘息的空间，华尔街隔夜股市齐涨。市场焦点仍在伊朗，担忧美伊紧张局势进一步加剧。

星期三（9月2日）的美国股市或出现投资者趁低吸纳，道琼斯工业指数起0.56%，标普500指数和纳斯达克指数则分别起0.46%和0.45%。

新泽西州Cherry Lane投资公司合伙人梅克勒（Rick Meckler）说：“美国经济本身依然强劲，因此投资股票的难点之一在于，强劲的经济往往会导致更高的利率，这就造成良好的盈利与债券之间带来的竞争矛盾。”

市场接下来关注的是星期五（4日）公布的美国就业数据。

新加坡股市星期三逆势上涨，闭市报5744.11点，涨幅达0.59%或33.74点。

以下是星期四（3日）可关注的股票：

1）胜捷住宿房地产投资信托（Centurion Accommodation REIT）在股市开始交易前披露，信托的信托人Perpetual（Asia）已获得一笔1500万元的非承诺、无担保循环信贷额度。这笔信贷额度将用作运营资本，以及信托旗下房地产的资本开支。

然而，一旦胜捷企业在信托的持股量低于25%，或不再直接或间接持有信托管理人全部缴足股本，将构成违约事件。一旦违约发生，信托又无法支付未还款贷款，就可能触发信托及／或子公司其他融资安排、债务发行及借款所设定的交叉违约。截至目前为止，信托不包括利息的未偿还贷款额约5亿3670万元。

信托的单位价星期三闭市起0.89%至1.14元

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