脸书联合创始人萨维林（Eduardo Saverin）以329亿美元（约418亿新元）身家，连续第四年蝉联新加坡首富，但受Meta股价下跌影响，财富较去年减少101亿美元。

《福布斯》（Forbes）星期四（9月3日）发布2026年度福布斯新加坡50大富豪榜。

城市发展（CDL）执行主席郭令明及家族的财富增加18亿美元至161亿美元，仍位居第二。执掌远东机构（Far East Organization）的黄志祥和黄志达兄弟合计以143亿美元排名第三。

主要财富来自华侨银行股权的李成伟家族，是今年财富增幅最大的上榜者。李成伟是新加坡著名华侨企业家、华侨银行主要创始人李光前的儿子，随着华侨银行股价过去一年接近翻倍，李氏家族财富增长78%至138亿美元，排名第四。

执掌立邦涂料控股（Nippon Paint）的吴清亮家族位列第五，财富从去年的131亿美元升至134亿美元。

掌管大华银行（UOB）的黄祖耀家族以120亿美元身家位列富豪榜第六位，比去年上升两个位次。已故银行家、酒店业大亨邱德拔家族排名第七位，身价110亿美元。

深圳迈瑞医疗联合创办人兼董事长李西廷，身家从去年的130亿美元缩水至100亿美元，位列富豪榜第八位。

美国国际软件屋公司（SHI）的联合创始人兼董事长廖凯原，以82亿美元身家排名第九位。

电商平台虾皮（Shopee）母公司冬海集团（Sea Limited） 股价较去年大幅下跌，导致集团创办人李小冬的财富缩水至77亿美元，从去年的第六位跌落至第10位。

《福布斯》榜单显示，今年新加坡50大富豪榜上榜者的总财富达2390亿美元，与去年持平。其中35名上榜者的财富增加，但部分科技富豪身家缩水，抵消整体增幅。