马来西亚柔佛摄政王东姑依斯迈欲出售在新加坡16.6公顷土地的交易或遇到潜在绊脚石，因为根据房地产分析师的估计，交易所面临的税费可能超过20亿元。

据了解，这次计划出售的地段，包括依斯迈与新加坡政府在2025年交换的地段。当年交换地段是因为依斯迈拥有的地段紧挨着荷兰路，为了让土地发展与建设同植物园内的联合国教科文组织世界文化遗产（UNESCO World Heritage Site）地区保持一定距离，东姑依斯迈同意交换土地。

东姑依斯迈是马来西亚柔佛州苏丹依布拉欣的儿子。

市区重建局今年3月指出，依斯迈为他在新加坡拥有的地段发展为住宅提出申请，市建局建议将地段规划为发展优质洋房（GCB）。

根据彭博社报道，一旦发展计划被批准，土地业主必须缴税，而据知情人透露，一些新加坡和马来西亚房地产发展商对额外的成本感到不满，而且由于交易的复杂性，确切金额也存在不确定性。

这项征税旨在确保土地发展带来的经济效益能够回馈社会。新加坡土地管理局（SLA）表明，应缴金额将在土地开发许可获批后，根据土地增值费法令（LBC Act）的规定确定。

大亨房地产网站首席研究员麦俊荣预计，税费可能介于25亿至27亿元，而在重新规划后的土地价值可能介于38亿至47亿元。

新加坡税法允许在某些情况下享受豁免和减免。重新规划区域提案也需征求公众意见。一份政府公告显示，政府7月份举行了一次听证会，听取针对该重新规划提案提交的反对意见和陈述。

市建局发言人透露，听证会只对在规定通知期内提交意见的人士开放。