据消息人士称，香港置地（Hongkong Land）拟以10亿美元（约12亿7000万元）收购位于日本东京黄金地段的两栋综合大厦。

根据彭博社报道，消息人士称，香港置地接触了黑石集团（Blackstone）和日本房地产发展商Hulic株式会社，希望购买它们位于东京中央商业区的纪尾井町（Tokyo Garden Terrace）和大手町坊（Otemachi Place）。这两个项目涵盖高端办公楼、零售和酒店。

据了解，这两个房地产的估价都在数十亿美元以上。不过知情人补充说，到目前为止还不清楚买家出价是否已经超出这个价格水平。香港置地就交易进行的接触仍处于初步阶段，最终可能不会达成任何合作或交易。

若能成功购入房地产，这将标志着香港置地母公司怡和控股（JMH）从传统企业集团向以回报为导向的投资组合管理公司转型，迈出了重要一步。超过194年历史的怡和控股，在过去一年建议了超过100亿美元的资产销售和并购。

根据世邦魏理仕的数据，日本的商业房地产价格在数十年来的高位，投资资金自2008年以来，首次在今年第二季达约63亿美元。

知情人也透露，香港置地因为找不到合作伙伴，放弃购入新加坡政府投资公司（GIC）持有的东京办公楼丸之内盈科中心（Pacific Century Place Marunouchi）的权益。新加坡政府投资公司后来选择与房地产公司Kenedix合作，收购价为14亿美元。

香港置地自2024年来已脱售了37亿美元的资产，占公司2027年底资本回收目标的90%以上，进而降低杠杆率至11%，截至6月底，现金及等价物飙升141%，达到27亿美元。

截至下午约2时30分，香港置地的股价涨1.6%至8.25美元，怡和控股的股价跌0.96%至58.61美元。