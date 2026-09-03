新加坡公积金投资计划（CPFIS）下的基金第二季平均回报率回升至12.9%，由负转正，扭转上一季负2.47%的表现。

另一方面，在新加坡注册出售的所有获授权和认可的单位信托基金，上半年取得44亿8000万元净流入，其中配置型基金吸引最多资金。

新加坡投资管理协会（IMAS）和投资研究及基金评级机构晨星（Morningstar）星期四（9月3日）发布的第二季报告显示，计划下的单位信托基金和投资联结保单（Investment-Linked Product）的收益也由跌转升，平均回报率分别为13.13%和12.73%。

股票型基金领涨 回报率达16.53%

具体来看，股票型基金第二季平均回报率最高，达到16.53%。配置型基金回报率为10.89%，固定收益型基金和保本型基金则分别为1.39%和0.29%。

晨星资深基金研究分析员苏巴曼楠（Arvind Subramanian）说，第二季全球股市普遍上涨，其中台湾和首尔市场的人工智能相关股票带动亚洲市场走高，推高股票型基金的回报。

分析师：配置型基金受新加坡人追捧

投资管理协会与晨星同时发布的第二季《新加坡资金流动报告》显示，在新加坡注册出售的所有获授权和认可的单位信托基金第二季净流入12亿8000万元，低于第一季的32亿元；总体来看，上半年累计净流入44亿8000万元。

其中，配置型基金第二季取得18亿3171万元净流入，上半年累计净流入32亿9000万元，是期内资金流入最多的资产类别。

苏巴曼楠指出，这类基金同时投资股票和债券，既让投资者参与股市涨势，也能借债券降低投资组合波动，因此连续两个季度受到新加坡投资者青睐。

相比之下，股票型基金从第一季净流入15亿1000万元，转为第二季净流出9332万元。

资金净流出意味着投资者赎回基金的金额高于申购金额；反之，则被视为净流入。

苏巴曼楠解释，整体净流出不代表所有股票基金都面对资金撤离。新加坡股票基金继续吸引资金，但部分全球股票基金和亚洲（日本除外）股票产品出现资金外流，抵消了前者的流入。

被问及这股资金流入能否持续，苏巴曼楠说，本地股票过去在投资者资产配置中的占比较低，近期流入可能有追赶成分，也受政策措施和新基金推出支持。但若本地股市放缓或其他亚洲市场回报更高，资金仍可能转移。