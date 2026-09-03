本地大型房地产管理公司凯德投资（CapitaLand Investment）宣布裁员。据了解，90名员工将被裁退，占集团在本地人力队伍的4%。公司没有透露被裁退员工的具体岗位。

凯德投资和新加坡工业与服务业雇员联合会（Singapore Industrial and Services Employees’ Union，简称SISEU）星期四（9月3日）在联合文告中说，凯德会定期审查公司的组织架构，以确保它与战略重点和长期业务需求保持一致。

凯德投资是一家工会企业。它在新加坡聘用约2200名员工，大部分在位于罗敏申路的资金大厦（Capital Tower）办公。

工会指出，他们事先已获悉此次重组计划，并在整个过程中与公司保持沟通。这包括代表员工的利益，确保受影响的员工得到公平对待，以及确保遣散方案符合集体协议。

凯德投资和工会也在文告中说：“支持员工是公司的首要任务。在适当情况下，公司也会考虑在集团内部提供重新调岗的机会。”

根据凯德投资今年5月公布的可持续发展报告，截至2025年集团的新加坡本地员工约占77%。在这些本地员工中，超过48%的人担任管理和高级管理职位。

报告指出，凯德投资在全球拥有超过9500名员工，员工流动率保持在24%左右，且未进行过大规模裁员。