去年被大股东收购并除牌的ICP公司拟通过选择性减资，注销小股东持有的6亿6165万股股份，现金对价为每股0.7分。

新加坡证券投资者协会（SIAS）提醒小股东，在决定是否接受这项提案前，应审慎评估公司的财务状况和发展前景，了解每股0.7分收购价的依据，以及提案若未获通过可能对股东造成的影响。

大股东欧石发（译音，Aw Cheok Huat）去年4月向公司提出退市要约，原因是公司股票流动性偏低。当时的收购价为每股0.9分。

退市要约在去年6月获得股东表决通过，公司接着在7月自愿除牌。

公司于今年8月21日向股东提出选择性减资计划，把总发行股本减少12.56%至大约3224万元，其中包含1亿2237万库存股。

选择性减资计划完成后所得的约463万元资金，将分发给合格股东。他们每持有一股，便可获得0.7分的现金。

证券投资者协会星期四（9月3日）发表声明指出，提出选择性减资计划的欧石发及数名股东，是“不参与的股东”。这意味着，计划完成后，他们的持股比例和控制权可能会增加。

协会吁请ICP保持公开透明，同时也应考虑为之前没有接受退市要约的小股东，以同样每股0.9分的价格脱售股权。

协会也提醒受影响的股东，审慎考虑继续持有非上市公司股份，所涉及的权利与限制。小股东不应假设日后仍有机会以特定价格套现退出。

此外，股息的派发，仍取决于公司的财务状况、适用法律，以及董事会的决策。