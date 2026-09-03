位于乌节区的私宅项目High Point第六度推出市场招标，要价维持在5亿8000万元。

这个永久地契私宅项目位于伊丽莎白山（Mount Elizabeth）30号，自2019年以来数次尝试集体出售，上一次是在今年4月以5亿8000万元招标，但招标活动于6月截止后至今，仍未寻得买主。

独家代理销售这个项目的宜迪产业咨询公司（ETC）星期四（9月3日）发文告说，若以5亿8000万元成交，容积率每平方英尺地价为2645元，这包含7%的额外楼面面积。

根据2025年市区重建局总蓝图，这个项目所处的永久地契住宅地段，可建造高达36层的建筑。重新发展的项目若按照4.45最高容积率建造，发展商无需支付土地增值费。

High Point原本在2021年出售给香港信德集团，成交价5亿5669万元，但由于当时政府提高外国买家的额外买方印花税，影响市场前景，导致信德集团取消交易。

High Point这次招标的截止日期为10月12日下午3时。