中东局势反复，油价涨了又跌，亚洲股市弥漫着谨慎情绪。新加坡海峡时报指数微涨3.6点或0.06%，收报5747.71点。

亚洲股市涨跌互见。

首尔股市在星期三（9月2日）的恐慌抛售后，于星期四（3日）回升。KOSPI指数收涨0.26%。上海和悉尼分别收涨0.02%和0.41%。

香港、东京、台湾则分别下滑0.39%、0.17%和0.67%。

FSM Global研究及投资组合管理部高级研究分析员胡悠接受《联合早报》访问时指出，隔夜美股收涨以及国际油价小幅回落，为市场提供了一定支撑。

“尽管如此，市场反弹势头依然温和。由于布伦特原油价格仍徘徊在每桶95美元（约120新元）附近、全球国债收益率持续高企，加上中东紧张局势不断，投资者情绪依然偏向谨慎。”

她认为，从总体来看，市场反应显示投资者并未忽视中东军事冲突，只要战事造成的经济负面影响依然可控，投资者会选择忽略短期冲击。

全场交易量达12亿5000万股，总交易额为17亿7000万元；上升股256只，下跌股285只。

领涨的海指成份股有DFI零售集团（DFIRG）、香港置地（Hongkong Land）和胜科工业（Sembcorp Industries），分别上涨3.41%、1.97%和1.48%，报3.64美元、8.28美元和6.18元。

跌幅最大的包括丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）、华业集团（UOL）和怡和控股（JMH），分别滑落2.4%、1.96%和1.1%，报1.22元、9.01元和58.53美元。

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