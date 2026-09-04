为了更好地服务与国际有联系的超高净值客户和家族办公室，巴克莱银行（Barclays）在新加坡开设了私人银行财富中心。

巴克莱银行星期五（9月4日）宣布新加坡财富中心成立。这个财富中心结合了新加坡本地的财富管理能力，以及巴克莱银行国际财富中心的连通性，使客户能够无缝地获得银行、贷款、投资和财富规划服务。

这次推出财富中心正值财富创造、投资活动和资本流动日益全球化之际。银行客户寻求跨市场、跨资产类别和跨司法管辖区的更紧密联系，以及能够反映其个人、商业和家庭利益复杂性的建议。

根据麦肯锡（McKinsey & Company）的数据，预计到2030年，亚太地区将成为全球最大的财富市场，同期，区域内预计将有5.8万亿美元（约7.4万亿新元）的财富在跨代转移。

新加坡长期以来一直是私人财富的领先中心，吸引着来自亚洲及其他地区的企业家、家族办公室和投资者。我国值得信赖的机构、国际化联系和深厚的金融专业知识，使新加坡成为亚太、英国、欧洲和中东客户的重要基地。