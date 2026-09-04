四个组屋零售单位推出市场，其中位于大巴窑中心的一家咖啡店以1600万元的价格求售。

这间咖啡店位于第183座大巴窑中心，面积为1851平方英尺。

负责销售这些单位的房地产咨询公司世邦魏理仕（CBRE）星期五（9月4日）发表文告说，这间角头咖啡店面向热闹的街道，宽敞的店面长达30公尺，非常罕见。

咖啡店位于大巴窑图书馆正对面，可步行到附近的大巴窑建屋局中心（HDB Hub）、大巴窑地铁站和巴士转换站。

这个大型单位在裕廊商业环道第135座，面积为1195平方英尺，要价825万元。（世邦魏理仕提供）

另外有三个位于裕廊商业环道（Jurong Gateway）第135座的组屋零售单位出售。其中两个单位的面积同样是1195平方英尺，价格也同样是825万元。

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这个单位的面积同样为1195平方英尺，要价也是825万元。（世邦魏理仕提供）

第三个求售的单位较小，面积为592平方英尺，要价550万元。

第三个求售的单位较小，面积为592平方英尺，要价550万元。（世邦魏理仕提供）

裕廊商业环道靠近新综合发展项目聚鼎（J’den）、裕廊东地铁站和预计在2027年竣工的综合交通枢纽（Integrated Transport Hub）。

大巴窑和裕廊的这四个单位总要价为3800万元，买家可同时买下四个单位，也可单独购买。