在全球贸易与投资格局加速重塑之际，亚细安展现出强劲韧性，持续深化区域一体化并坚持对外开放，为美国企业提供稳定、可靠的合作伙伴关系和长期增长机遇。

贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期五（9月4日）出席首届美国-亚细安战略商业论坛（US-ASEAN Strategic Business Forum）。他在演讲时说，关税、出口管制和其他贸易限制措施正影响企业决策，并重塑贸易和投资流向。企业除了考虑效率和成本，也越来越须兼顾韧性和安全。

“在这样的背景下，许多企业都在问：哪里才能找到可靠的合作伙伴、稳定的环境和长期增长的机会？美国企业也在提出同样的问题。”

亚细安目前是全球第四大经济体，国内生产总值合计约4万亿美元（约5万亿新元），人口约7亿，仅次于中国和印度。尽管面对外部阻力，亚细安经济去年仍增长约4.5%，外国直接投资超过2400亿美元，占全球外国直接投资约15%。

陈诗龙指出，亚细安多年来在制造业、服务业和数码经济领域建立密切的经济联系，让企业不仅能进入11个个别市场，也能利用区域生产网络、相关能力和不断扩大的消费市场。

他说，这些联系在经济良好时期有助于推动增长，在出现冲击时，也可让企业在采购、生产和销售地点方面拥有更多选择，提高韧性。

亚细安也正通过一系列协议，进一步加强共同应对冲击的机制，并把经济体连接起来。这包括《亚细安石油安全协议》、升级版《亚细安货物贸易协定》，以及拟于今年11月签署的《亚细安数码经济框架协议》。

陈诗龙说，人工智能（AI）将成为亚细安数码经济的下一个重要前沿。亚细安将制定务实的人工智能治理方式，在促进创新和应用的同时，加强不同市场之间的信任。

在绿色经济方面，亚细安正通过亚细安电网加强区域能源互联，让成员国跨境共享电力，以实现能源供应多元化、加强能源安全，并支持向更清洁能源转型。

贸易便利化方面，亚细安单一窗口自2022年以来已处理超过100万份电子原产地证书，估计为企业节省600万个工作日，以及1亿5000万美元成本。

美国与亚细安贸易额 去年超过5500亿美元

陈诗龙也说，尽管全球其他地区的经济碎片化加剧，亚细安仍保持开放，并不断深化和扩大经济伙伴网络。美国与亚细安在2022年把双方关系提升为全面战略伙伴关系。去年，双方贸易额超过5500亿美元，投资流量达300亿美元。

“但这种关系的意义远不止于这些数字。几十年来，美国企业一直是亚细安发展历程中的重要组成部分。它们创造就业机会，提升能力，培养人才，并帮助当地企业对接彼此的市场。”

陈诗龙指出，明年不仅是亚细安成立60周年，也是亚细安与美国对话关系建立50周年，新加坡也将接任亚细安轮值主席国。

他鼓励美国企业继续投资亚细安，利用区域日益扩大的共同规则制定区域策略，并把高价值活动设在亚细安，同时发展本地供应商和人才、建立具韧性的供应链。