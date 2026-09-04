美国人工智能（AI）模型开发商Anthropic据报将把循环信贷额度（revolving credit facility）扩大至150亿美元（约193亿5000万新元）。这项安排预计在公司公开提交首次公开售股（IPO）申请前敲定。

彭博社星期五（9月4日）引述知情人士报道，摩根士丹利牵头这项融资，高盛、摩根大通和花旗集团也担任主要贷款银行。这四家银行也在牵头Anthropic的IPO。

在这类大型上市交易中，公司通常先敲定循环信贷安排，再正式确定各银行在上市交易中的角色。

银行承诺的贷款额越高，通常越可能在IPO中担任更重要的角色。

Anthropic是聊天机器人Claude的开发商。知情人士此前说，公司通过IPO筹集资金的规模，可能达到或超过太空探索技术公司（SpaceX）。

报道还说，按目前业务表现推算，Anthropic年化收入超过650亿美元，是去年底的七倍以上。

新的信贷额度高于Anthropic原本约100亿美元的目标，也远高于公司去年取得的25亿美元五年期信贷额度。

据报道，参与程度最高的银行获要求各提供约12亿5000万美元，下一级银行则获鼓励提供约10亿美元。

知情人士还向彭博社透露，巴克莱和富国银行预计也将在贷款安排中担任重要角色，且贷款细节仍可能改变。