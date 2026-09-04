新加坡机器人公司Hivebotics完成600万美元（约760万新元）A轮融资，由祥峰投资东南亚及印度（Vertex Ventures Southeast Asia & India）领投。

Hivebotics星期五（9月4日）宣布这个消息。此外，台湾房地产商远雄企业（Farglory Group）旗下Fareast Land Development，以及亚洲智能卫浴产品制造商锐佳（Rigel）也参与投资。

Hivebotics在文告中说，本轮融资将主要用于推动卫生间清洁机器人Abluo从试点部署迈向规模化生产，同时拓展公司在四个核心市场的经销商网络，并进一步开发自研实体人工智能（AI）平台HiveIntelligence。

Abluo是一款配备关节机械臂的移动机器人。与主要清洁地面的传统机器人不同，它能够覆盖坐便器、小便池、洗手池和地面，通过高压蒸汽、定向喷射清洁剂、真空抽吸及吹干等方式完成非接触式清洁，以降低不同隔间之间的交叉污染风险。

过去12个月，Abluo已在亚洲、欧洲、中东和北美洲的20多个场所累计运行近1万小时，应用场景包括医院、机场航站楼及购物中心。

Hivebotics说，这款机器人可将约30分钟的人工清洁工作转化为仅需五分钟的人工检查，有助于缓解保洁行业人手短缺、人员流动率高及服务标准不一致等问题。

Hivebotics创办于2021年，专注于开发设施管理领域的自主机器人系统。

公司说，未来将以新加坡为起点，加快Abluo在更多国际市场的部署。