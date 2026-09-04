凯利板挂牌公司午言媒体（NoonTalk Media）在中国成功取得首个数码平台营销项目，为一家独立第三方客提供在字节跳动（ByteDance）的巨量千川平台上，提供包括推广执行、活动管理及流量投放等平台营销服务。

午言媒体星期五（9月4日）午后发布这个消息时指出，集团旗下独资子公司瑞启中新（成都）文化科技有限公司，已于2026年9月1日与一家独立第三方客户签订了有关的平台营销服务框架协议。它并没透露客户的身份。

公司说：“这个协议标志着集团在中国成功获取的首个数码平台营销项目。这个协议预计将对集团在本区域的业务拓展产生积极贡献，但预计不会对集团截至2027年6月30日止财政年度的每股盈利及每股净资产值产生重大影响。”

它说，没有任何董事或控股股东在这个协议中拥有任何直接或间接的利益。

午言媒体上个月底刚宣布截至6月底第四季和全年业绩，全年净亏扩大42.5％至256万元，因为营收大减38.5％至385万元。营收下跌主要是制作业务营收大跌52.9％至240万元的影响，因为大型项目和一些中型项目减少。艺人经纪和活动业务营收持稳于171万元。

午言媒体星期五开盘至今股价持平于6.1分。