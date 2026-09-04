在全球政治经济局势持续变化之际，新加坡欧洲商会（EuroCham）成立战略安全与航空航天委员会（Strategic Security & Aerospace Committee），以帮助商会成员应对日益复杂的运营环境，同时增强我国防务与航空航天领域生态系统。

新加坡欧洲商会星期五（9月4日）在空中客车公司（Airbus）新加坡园区，宣布成立上述委员会。出席活动的嘉宾，来自航空航天与防务、金融、汽车、咨询、法律、科技等领域。主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈（Zaqy Mohamad）是活动主宾。

委员会将聚焦在安全与韧性、全球经济变化、航空航天与防务这三大领域，定期举行高管层级的讨论，以及与企业领袖、政策制定者进行对话。

扎吉哈在演讲时指出，上述委员会可成为一个节点，把我国既有的防务与航空航天网络与更广泛的战略安全生态系统衔接起来。

他指出，可通过加强企业、工程师、研究人员及创新者之间的联系，建立下一代新加坡与欧洲战略安全伙伴关系所需的信任。“塑造我们安全环境的企业和技术可能会发生变化，但建立互信伙伴关系的重要性始终不变。”

新加坡欧洲商会会长鲁贝特（Jens Rübbert）指出，随着安全和韧性日益成为企业的焦点，上述委员会为企业提供了一个务实和跨领域的平台，让企业讨论种种问题。

空客亚太总裁史丹利（Anand Stanley）也说：“在地缘政治局势快速变化、商业环境日益复杂的背景下，我们可通过这一个委员会汇聚业界、政府和合作伙伴的力量，支持亚太区的企业韧性与经济繁荣。”

新加坡欧洲商会的成员包括空中客车、安联（Allianz）、巴斯夫（BASF）、奥迪（Audi）、马赛地（Mercedes Benz）和赛峰集团（Safran）等。目前，约有1万4000家欧洲企业在新加坡运营。

随着战略安全与航空航天委员会的成立，新加坡欧洲商会目前一共有10个活跃的委员会，涵盖绿色与数码经济、制造业、金融服务、教育与人力资本，以及医疗保健等领域。