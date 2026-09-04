余仁生国际集团非执行主席余义明和三个弟妹，以4000万元售出位于主教门的优质洋房。（商业时报）

余仁生国际集团非执行主席余义明和三个弟妹，以4000万元售出位于主教门（Bishopsgate）的优质洋房。买家相信是日本漆联合总裁黄守金的家属。

根据《商业时报》星期五（9月4日）报道，这幢永久地契的房子位于采士华园（Chatsworth Park）优质洋房区内。

四名屋主是余义明、弟弟余义达和余义光，以及妹妹余美莹。他们是已故著名银行家余经文博士的子女，也是本地已故富商余东旋的孙子女。

这幢房子所处地段面积为1万6124平方英尺，若按4000万元的售价计算，每平方英尺相当于约2481元。

真星产业（RealStar Premier Group）董事经理叶永毅虽然并未参与这项交易，但他很熟悉优质洋房市场。

他指出，这幢洋房的地段形状较不规则，面向道路的部分也不大，要在地段上建造新房子的难度较大，因此这个尺价颇为合理。

他认为，如果地段形状较规则，房子或许能以更高的2700元尺价成交。

这笔交易并未出现在市区重建局的Realis买卖禁令（caveat）记录中。

在去年成交但未记录卖禁令的优质洋房，还包括一幢位于康华花园（Cornwall Gardens）的全新房子。

房子所处的永久地契地段，面积为2万1740平方英尺。这个在去年10月完成的交易，价格为7500万元，相当于每平方英尺3450元。

房子由速美集团（Soilbuild Group）的子公司承建及销售。公司在2022年以4700万元买下这幅地段。

买家相信是印度的TVS Motor Company主席兼董事经理苏达山维努（Sudarshan Venu）。