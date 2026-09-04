新加坡海峡时报指数星期五（9月4日）再创闭市历史新高，闭市报5801.96点，首次收于5800点之上，全天涨0.94％或54.25点。海指全周涨1.79％，表现领先亚太各主要股市。

由于市场对美国加息预期的担忧有所缓解，区域股市延续隔夜美国股市的升势，多数走高，新加坡股市也跟随上涨。

海指早盘便走高，午休前已经突破5800点水平，午盘时创下5828.50点的历史盘间最高位，并继续维持在5800点以上直至闭市。

带动海指上涨的成份股包括三家本地银行和新电信（Singtel）、新交所（SGX）等权重股以及多只房地产投资信托。

截至新加坡股市星期五下午约5时30分，MSCI亚太指数上升0.80%。布伦特原油期货价格下跌0.34%至每桶95.20美元。之前下跌的东京、台湾和香港股市星期五回弹，闭市分别攀升1.26%、1.51％和1.74%，首尔则再涨1.64%。

新加坡凯基证券研究部主任陈广治受访时表示，亚太市场获得全球风险情绪改善的支撑而普遍走强，因为市场对美国激进货币紧缩的预期有所缓解，而且美国国债收益率也有所放缓。

他指出，得益于科技股和房地产股的走强，香港领涨区域市场，而韩国则受益于半导体和人工智能相关股的重新买盘；日本股市也上涨，但日元走强和日本央行进一步收紧政策的预期仍然是主要风险。

陈广治说，新加坡股市涨幅获得银行、房地产投资信托和其他收益导向型股票的支撑，反映出市场的相对防御性的情况。“展望未来，区域市场的情绪可能仍保持良好但取决于数据，即将公布的美国劳动市场和通货膨胀数据，是影响利率和股票估值前景的重要数据。”

新加坡辉立证券股票经纪张爵兴接受《联合早报》访问时认为，区域市场星期五普遍出现反弹行情。其中一个最重要的因素是美国利率预期的变化。本周早些时候，市场越来越担心美联储可能再次加息。但美联储理事沃勒（Christopher Waller）星期四晚上的讲话有助于缓解部分担忧。因此，美国国债收益率下降，华尔街隔夜强劲反弹，纳斯达克指数隔夜上涨约1.4%，这使得亚洲市场星期五的涨幅更加明显。这尤其有助于提振香港、东京和韩国等科技股较多的亚洲市场的情绪。

新加坡股市的上涨，部分反映了区域市场情绪的改善。张爵兴说：“新加坡股市的科技股占比通常低于香港、韩国或日本，但美国债券收益率走低以及市场对美国进一步加息的担忧缓解，通常对新加坡股市构成支撑。”

他说：“与此同时，尽管海指今年表现良好，但除了银行股、新交所以及部分大型股之外，许多蓝筹股的股价仍与此前的高点相差甚远。因此，当市场情绪好转时，投资者可能会看到一些具有价值的股票，并有机会追赶之前的涨幅。这或许也能解释新加坡股市星期五出现买盘回升的迹象。”

新加坡股市星期五整体交易量持平于12亿5000万股，交易总额则增至19亿1000万元，其中约30%来自三只银行股；374只股上升，210只股下跌。蓝筹股大多数上涨，30只海指成份股当中，22只股价上涨，两只持平，六只下跌。

星展集团控股（DBS）以超过2亿9590万元的交易总额遥居全场榜首，它股价涨0.90%，闭市报78.65元，再创闭市新高并创下79.05元的盘间新高。

华侨银行（OCBC）星期五股价涨1.10%，收报32.27元，再创闭市新高并创下32.57元的盘间新高。大华银行（UOB）上涨0.65%，闭市报42.01元。新电信和新交所星期五股价分别上涨1.80％和1.20%，闭市报4.52元和25.30元。

股价涨幅最大的海指成份股是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），股价涨4.66%，闭市报4.94元；胜科工业（Sembcorp Industries）是唯一股价下跌超过1%的海指成份股，收报6.11元，下跌1.13%。

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