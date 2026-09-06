在新加坡和柔佛设有物流枢纽的联邦快递（FedEx Express）建议，新马两国政府可建立贸易单一窗口，并协调监管标准，以进一步提升跨境物流运输效率。

新柔长堤是全球最繁忙的陆路关卡之一。尽管新马两地保持良好的互联互通，但不同的监管标准及繁琐的通关程序，仍为跨境运输带来一定阻力，也影响物流企业的运输效率。

联邦快递星期三（9月2日）邀请新马媒体参访两地物流设施，了解柔佛与新加坡之间的跨境运输情况。

当天上午约11时，媒体乘坐的巴士与一辆货车同时从公司位于士乃（Senai）的物流中心出发，前往新加坡樟宜的南太平洋区域中心。过关卡时，媒体人员的通关速度明显快过货车。

联邦快递马来西亚董事经理云天龙与媒体交流时指出，新加坡和马来西亚是两个主权国家，各自受本国法律管辖，在清关和监管方面难免存在差异。

他说，如果两国能相互认可对方的执照和认证，有助简化清关程序。“贸易单一窗口有助实现跨境贸易无缝衔接，这样一来无须申请双重进口许可证。”

盼跨境程序一次完成

联邦快递新加坡董事总经理陈思豪也透露，物流业者一直积极向两国政府反映，希望解决边境程序重复的问题。

他说：“无论是客户还是服务供应商，肯定希望流程尽可能顺畅，避免操作重复。理想情况是所有文件和检查只须进行一次。但事情没那么简单，两国政府都有各自必须坚守的标准。”

去年10月，联邦快递与新加坡国际事务学会（SIIA）联合发布一份白皮书，并以此为基础与两国政府展开讨论，希望将柔新经济特区打造成具有韧性且由创新驱动的跨境生态系统。

陈思豪说，相关工作仍在进行中，希望能够加快进程，让整个行业和终端消费者受益。

企业善用柔新两地优势 推动跨境贸易增长

柔新经济特区发展势头强劲，陈思豪答复《联合早报》询问时说，目前看到的情况大致与新加坡和柔佛之间产业及贸易流动的基本增长趋势一致。

两国政府也推出多项措施，包括简化海关程序，让陆路运输采用单一转运许可，以便企业更容易跨境运营业务。随着措施进一步深化，以及两地市场的融合度提高，未来将出现更大的机遇。

陈思豪说：“在我们看来，柔新经济特区有潜力使这种两地布局模式变得更加无缝，并随着时间推移支持更大规模的跨境贸易。”

另一方面，他指出，公司在柔佛和新加坡的设施在跨境网络中发挥不同但相辅相成的作用。

士乃物流中心主要负责柔佛州内的货物配送，同时承担分拣货物和集运工作，之后再通过联邦快递亚洲陆路网络运输，包括跨境运往新加坡。

在士乃物流中心，工作人员忙着分拣包裹，再将包裹集中装车准备配送到特定目的地。（林明顺摄）

位于新加坡的南太平洋区域中心则是重要的区域及国际枢纽，整合停机坪作业、分拣货物、清关和地面运输等环节，再将货物衔接至更广泛的区域及全球航空网络。

云天龙表明，柔佛和新加坡在区域供应链中并非相互竞争的关系。企业可在柔佛州展开部分制造或运营活动，而新加坡的先进制造能力为产品和零部件增值，再将这些产品推向区域和全球市场。

他说：“关键在于企业如何充分利用两地各自的优势。联邦快递通过跨境陆路运输和航空网络连接这两个生态系统，使柔佛的企业能够通过新加坡进入国际市场。”

一批批货物准备装入货机机舱，随后运往北美。（林明顺摄）

业务方面，目前传统行业和新兴领域的货运需求都保持强劲，尤其是对时效要求高、价值较高的货件需求不断增加。

在柔佛，需求来自电子与电气产品、半导体和半导体设备，以及汽车和船舶等行业的制造零部件。此外，医疗器械和医药领域也有运输需求。

至于新加坡，科技相关货运需求较为强劲，尤其是支持人工智能（AI）和数据中心基础设施的零部件。公司也为制药、医疗科技和航空航天等行业提供专业且时效要求高的货物运输服务。