榜鹅东一片约24公顷的滨水地段被划为住宅用途，未来预计可兴建多达8000多个新住宅单位。

房地产分析师预测，这些地段未来可能发展组屋和私宅，其中私宅的开盘价可能超过每平方英尺2000元。

此外，地段靠近未来地铁站，附近也有多个自然景点和休闲设施，预计将进一步提升地段的市场潜力，对买家更具吸引力。

根据市区重建局的《2025年发展总蓝图》，榜鹅东区实龙岗河沿岸的五幅地段被规划为住宅用途，总容积率介于3.0至3.4。

这些地段从榜鹅中路一直延伸到淡滨尼快速公路。沿着河岸的公园连道通向盛港和后港，以及榜鹅公园和科尼岛等热门休闲景点。

其中一幅地段目前由商用设施“榜鹅东集装箱公园”所用。这幅地段的总容积率为3.0，未来建造的住宅大楼必须保留地面层作商业用途。

榜鹅东集装箱公园的土地主要租约将于今年12月31日到期，不过，公园据传会在11月1日关闭。旁边的餐馆如The Smok Hous、Fat Po和龍海鲜螃蟹王，也都陆续在社交媒体上宣布结束营业的日期。

瑞联（橙易—宜迪）集团首席研究与战略总监孙燕清根据市建局URA SPACE地图计算，这些地段的总面积约23万6282平方公尺，真正的面积可能介于250万至260万平方英尺。

在地段建造的建筑总楼面面积，预计共达767万平方英尺，可建5600个至5900个组屋单位，或8300个至8600个私宅单位。

孙燕清接受《联合早报》访问时说，这些地段位于未来巴西立海岸新发展项目的正对面。她认为，地段未来将发展新组屋和私宅，并成为新加坡东北部的新住宅区。

她说：“我们预计，未来的滨水住宅将受到喜爱运动和大自然的买家青睐。”

大亨房地产网站首席研究员麦俊荣计算，五幅地段总面积约260万平方英尺。

他预计，若全部发展为组屋，可兴建最多6980个单位；若全部发展为私宅，则可兴建多达8380个公寓单位。

欣赏优美河景 交通购物十分便利

他受访时说，到时居民不仅可以欣赏优美的河景，交通和购物也十分便利。

这些地段距离未来的跨岛线—榜鹅延长线里维拉（Riviera）地铁站和里维拉轻轨列车站仅数公尺 ，附近也有榜鹅生活聚场（Punggol Plaza）商场。

榜鹅东是个新住宅区，孙燕清认为，这对附近的榜鹅和盛港组屋提升者具有吸引力。若新项目的条件优越，还可能吸引到其他区的买家。

她预计，开盘价会与其他郊区新楼盘相近，大约在每平方英尺2000元以上。

合登集团高级数据分析总监李思德也认为，未来的滨水住宅会受市场追捧。若按目前的市场情况来预测，开盘尺价预计会超过2100元。

不过，买家也应该关注附近其他地区的发展。

麦俊荣指出，实龙岗河一带目前被规划为一般工业用途，未来很可能建造集化学、钢铁或家具业的大型工业区，所传出的噪音和气味可能飘到住宅区。