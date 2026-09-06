石油输出国组织及盟友（OPEC+）预料会在10月维持现有的石油产量。

路透社引述消息人士报道，油盟及包括俄罗斯在内的产油国，预计会在星期天（9月6日）举行的会议上，维持10月份的石油产量政策。

美伊军事冲突持续干扰通过霍尔木兹海峡的石油出口，限制了OPEC+对国际油价及市场份额的影响力。现在OPEC+的供应决策对市场的影响力，已大不如前。

今年8月，OPEC+同意在9月份提高产量，完成了在2023年达成的日均减产165万桶的逐渐减产协议。

尽管同意增产，但由于受到中东战事影响，OPEC+的实际产量仍远低于之前设定的目标。

目前，OPEC+仍在进行另一轮减产计划，预计会持续至2026年底。

在决定如何逐步取消减产，并向市场恢复供应之前，OPEC+需要评估各成员国的石油产能，以设定2027年的产量基准，而这些基准正是配额的基本考量点。

消息人士向路透社透露，关于基准的讨论可能会在2026年晚些时候进行，因此OPEC+很可能会在今年第四季度暂停增产。