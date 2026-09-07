菲律宾电子钱包Gcash母公司、金融科技独角兽Mynt获得菲律宾证券交易委员会的生效前通知书（pre-effective letter），对Mynt拟进行的首次公开售股（IPO）计划持积极态度。

根据路透社报道，Mynt的上市募资规模最高可达923亿比索（18亿6000万新元），预料会是当地历来最大IPO。

新电信星期一（9月7日）在股市开盘前披露，它在菲律宾的合资企业环球电信（Globe Telecom）发文告宣布，公司旗下的合资企业Mynt的上市计划获得支持。

Mynt经营菲律宾最受欢迎的电子钱包Gcash。它计划发行约80亿2741万普通股，并附有最多约12亿零400股流通普通股的超额配售权。

彭博社早前引述知情人士说，Mynt这家金融科技公司希望筹集10亿美元至15亿美元资金。路透社星期一报道说，Mynt筹集资金预料高达923亿比索，这将成为菲律宾史上规模最大的IPO，超过Monde Nissin公司2021年559亿比索的首次公开募股规模。

根据向监管机构提交的注册资料，此次募资将使Mynt估值达到6690亿比索。

拟议中的IPO仍须满足生效前通知书列出的条件，并获得证券交易委员会的销售准许以及菲律宾证券交易所的上市批准，才能正式挂牌。

新电信股价星期一在4.52元水平交易，截至早上9时58分暂无变动。