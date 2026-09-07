全球前300大退休基金，去年管理资产总额增长13.4%，创2017年以来最快年度增速，达到27.7万亿美元（约35万亿新元）的历史新高。新加坡的中央公积金体系总规模则排在第八。

由Thinking Ahead Institute和美国投资专刊《养老金与投资》（Pensions & Investments）星期一（9月7日）发布的年度报告显示，规模更大的基金增长尤其强劲。全球前20大退休基金的资产去年增加14.7%，总额达到11.9万亿美元。

我国公积金体系的排名和去年相同，规模则从去年的4462亿美元增至5144亿美元，增幅15.28%。

挪威政府养老基金的资产首次突破2万亿美元，进一步巩固全球最大退休基金的地位，规模比排名第二的日本政府养老投资基金高出12.7%。挪威是在2024年超越日本，坐拥全球最大的退休基金。

英国和荷兰则是过去五年，仅有的两个不论以当地货币还是美元计算，退休基金资产都出现负增长的市场。报告指出，两国退休金制度较成熟，并拥有较大规模的固定收益型退休金计划，因此除了追求资产增长，也须应付福利支付、降低投资风险和退休金计划结构转变等需求。

分地区来看，北美继续是全球300大退休基金资产规模最大的地区，占比达44.7%，但低于前一年的47.2%。截至2025年的五年间，北美洲退休基金资产年均增长6.4%，仍是主要地区中增速最快的。

亚太养老基金另类投资配置增加

亚太区的占比则从前一年的25.5%提高至26.6%。亚太退休基金去年平均把51.4%的资产配置于股票，是主要地区中最高；债券和另类投资的配置比重则分别为36.4%和10.5%。

Thinking Ahead Institute隶属于咨询公司韦莱韬悦（Willis Towers Watson）。公司亚洲投资总监梁家维指出，亚太300大退休基金的股票和债券配置有所下降。相反，另类投资和现金的合计比重从8.2%升至12.2%。

他说，这显示在地缘政治不确定性和持续通胀风险下，退休基金正逐步扩大投资组合的多元化程度，以寻找更多回报来源。“增加另类投资配置可扩大投资机会，并提供更多元化的长期回报来源，但也会提高投资组合的复杂程度，因此基金须具备评估整体投资风险、管理流动性和整合专业投资能力。”

报告也指出，科技和人工智能（AI）正成为退休基金的策略重点。69%的受访机构已把AI视为长期策略不可或缺的一环，56%预计未来五年至10年，AI将为整个行业带来显著效益。