休闲用品以及钟表珠宝销售强劲，但食品与酒类等领域销售下滑，新加坡7月份零售销售额同比增长1.5%至44亿元，增幅较6月的4.0%放缓。

新加坡统计局星期一（9月7日）公布的最新数据显示，若不包括汽车、零件与配件，7月零售销售额同样增长1.5%，低于6月的4.1%。

经季节调整后，7月零售销售额环比增0.9%，与6月增幅相同。若不包括汽车、零件与配件，零售销售额环比增加0.7%，增幅高于6月的0.1%。

具体来看，休闲用品以及钟表与珠宝销售涨势最为强劲，分别同比增长13.9%和11.1%，主要受体育用品和珠宝销售增加带动。电脑与电信器材销售额也增长5.1%。

销售额下滑最大的领域是食品与酒类，同比下滑5.1%。其次是百货公司，销售额同比下滑3.5%。

统计局数据也显示，今年7月，餐饮服务销售额同比下降1.9%，延续6月下滑2.3%的趋势。经季节性调整后，7月餐饮服务销售额环比增长0.6%。

7月餐饮服务销售总额估计为16亿元，其中网络销售额估计占20.9%，高于6月的20.4%。