中东战火升温与风险上扬已使全球石油市场重现紧张迹象，这正值全球石油贸易商、买家和业界高管齐聚新加坡，参加亚太区的一个重要行业盛会。

彭博社星期一（9月7日）报道说，美伊冲突爆发六个多月后，布伦特原油期货价格正面对重返每桶100美元以上的风险。霍尔木兹海峡近期发生的船只遇袭事件威胁着原油运输的恢复；在成品油市场中，柴油供应正面对极度紧张的局面。而作为全球石油市场关键变量的中国需求前景依然不明朗，也令市场未来走势更难预测。

2026年，原油市场受到中东冲突以及俄乌战争持续的压力考验。随着石油库存的减少、北半球冬季临近，以及通胀担忧升温，这些问题以及更多挑战，都将成为由标普全球能源（S&P Global Energy）主办、星期二开幕并持续整个星期的亚太石油会议（APPEC）讨论的重点。

能源展望公司（Energy Aspects）创始人兼董事阿姆瑞塔·森（Amrita Sen）说：“讨论毫无疑问将围绕库存缓冲不足、‘无解’的柴油市场、霍尔木兹海峡运输，以及中东冲突和俄乌冲突等问题展开。”她也是将出席本届APPEC的资深能源分析师。

新加坡作为本区域主要的原油贸易中心，同时也是一个重要的炼油、融资和物流枢纽，自然成为举办这一盛会的理想地点。新加坡外交部兼贸工部政务部长颜晓芳受邀为大会开幕礼主宾。今年的主讲嘉宾包括维多集团（Vitol Group）首席执行官哈迪（Russell Hardy），以及中东产油国的代表和高盛集团（Goldman Sachs）等金融机构的代表。

依赖能源进口的亚洲经济体正身处这场能源市场压力风暴的核心，伊朗阻断霍尔木兹海峡能源运输期间，它们受到的冲击最为明显。随后美国对伊朗港口实施封锁，也进一步扰乱了市场，尤其影响主要买家中国。

随着布伦特原油目前站上每桶97美元、运费大幅上涨，与会者将带着截然不同的视角参加会议。国际贸易商、非中东产油国和航运公司正享受丰厚利润，而买家，尤其是亚洲买家，则面对挑战严峻的处境。