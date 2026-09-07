全球科技股普遍受到追捧之际，亚太股市星期一（9月7日）多数上涨，新加坡股市却无法分到一杯羹。海峡时报指数下滑0.17%或9.68点，收报5792.28点。

新加坡股市交易量12亿6000万股，交易额16亿4000万元；有263只股上涨，258只股下跌。

纵观海指成份股，有17只股上涨，其中新翔集团（SATS）领先全场，上涨2.32%至3.97元。8只股下滑，其中DFI零售集团（DFIRG）遇上最大卖压，挫跌1.38%至3.57美元。

辉立证券研究投资经理谭鉫澄接受《联合早报》访问时指出，本周海指预计会维持盘整。而投资者最关注的事件之一，为将在美国时间星期五（11日）公布的消费价格指数（CPI），这是判断美国联邦储备局货币政策走向的重要指标。

“此外，投资者也应关注油价走势，如果油价长期居高不下，美国联邦储备局立场会更趋于鹰派。”

截至星期一傍晚5时，布伦特原油报每桶92.79美元，上涨0.51%，近五个交易日内则已上扬超过5%。

至于美联储，根据芝商所（CME）美联储观察工具FedWatch，9月16日升息25个基点的概率为58.4%；到了10月28日，美联储升息至少25个基点的概率则接近70%。

金融服务公司布朗兄弟哈里曼（Brown Brothers Harriman）全球市场策略主管哈达德（Elias Haddad）说：“如果美国CPI数据偏高，几乎可以确定9月份会加息，并会支撑美元走强。”

谈及投资策略，谭鉫澄说，银行股仍值得持有，因其资本回报潜力和股息收益率（Dividend Yield）均不俗。他也提醒投资者，别在股价处于历史高位时盲目追高。

谭鉫澄也认为，投资者可留意本地中小型股。随着规模达65亿元的证券市场发展计划推进，加上新股上市活动活跃，有望进一步提升投资者对中小型股板块的关注度。

至于高杠杆和对利率敏感的板块，尤其是房地产投资信托，谭鉫澄则持谨慎态度，因如果美联储真按下升息键，这些股票无疑会首当其冲。

韩国晶片双雄提振 首尔领涨亚太股市

星期一亚太股市普遍走高，其中首尔股市在韩国晶片双雄的提振下表现最亮眼，上涨4.61%。韩国存储晶片巨头SK海力士、三星电子分别大涨超过8%以及5%。

其次是东京和台湾股市，分别走高2.12%和1.67%。

个股方面，煤炭开采公司Resources Global Development（简称RGD）在印度尼西亚的独资子公司Batubara Development，已成立一家名为PT Batu Bara Development的子公司，主要业务为投资控股。

RGD星期一在新加坡交易所发文件指出，新子公司的成立，旨在整合RGD在印尼的投资。新子公司的已发行及缴足股本约为79万元，全由内部资金出资。

公司也说，新子公司的成立，不会对截至今年12月31日的财政年每股盈利、净有形资产带来显著影响。RGD星期一收报0.23元，无涨跌。

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