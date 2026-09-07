重点布局欧洲的IREIT全球（IREIT Global）已与柏林公共交通公司（Berliner Verkehrsbetriebe）签署租赁协议，将旗下Berlin Campus约3万9419平方米的办公空间出租给对方，租期为25年。

信托星期一（9月7日）发布文告指出，签订上述租赁协议后，信托已为Berlin Campus约75%的空间寻得租户，信托投资组合的已承诺出租率也从81.5%提高至90.8%，组合加权平均租期（WALE）也从6.7年延长至10.2年。

文告也说，按租赁面积计算，这是德国今年以来规模最大的办公室租赁交易。

信托也透露，目前正向潜在租户推广Berlin Campus剩余的1万8000平方米可出租空间。

由于上述交易的首阶段支付会从2028年10月1日开始，因此这项租赁协议不会对信托截至今年12月31日的财政年每单位派息，带来重大影响。

信托星期一闭市上涨1.82%至0.17元。