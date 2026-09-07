体育活动策划集团亲国际公司（Kin Global）的创办人在公开市场买入更多股票，把合计持股比率从约71.01％增至71.38％。

在新加坡交易所凯利板挂牌的亲国际星期一（9月7日）闭市后发布消息说，公司的四名联合创办人，即执行主席、执行董事兼首席执行官、首席商务官和首席运营官，在8月25日至9月4日期间，在公开市场合共买入72万6000股亲国际股票，每股交易量加权平均价为0.186元，总值13万5160元。

文告指出，这反映创办人对集团的基本面及未来增长前景的信心。

自6月19日以来，四名联合创办人已从公开市场累计买入了91万6200股亲国际股票，每股交易量加权平均价是0.184元，这使他们个人在公司的持股增加。

亲国际执行董事兼首席执行官谢青丰在文告中说：“继早前以自有资金买入亲国际股票后，我们最新一轮的增持行动进一步彰显，我们的利益仍与为所有股东创造长期价值的目标紧密相连。”

亲国际星期一股价下跌7.9%，闭市报0.175元，这比它今年4月首次公开售股的每股0.23元发售价低了24%，但已比8月间创下的0.13元闭市价低位高出许多。它4月23日上市首日交易，收于0.265元，比发售价高出超过15%，是今年首日交易表现优异的新股之一。